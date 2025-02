La rabbia del vice allenatore Max Guidetti: "Questi due punti persi fanno molto male"

"Questi due punti persi fanno male: c’è grande rabbia, perché i ragazzi meritavano ampiamente la vittoria". Massimiliano Guidetti fa le veci dello squalificato William Viali anche in sala stampa, e non la prende alla larga anzi. "Giocare con così tanta qualità, in un campo così difficile, è tanta roba. Peccato: meritavamo i tre punti". Alla fine il saluto sotto al settore dei tifosi reggiani. "Hanno applaudito i ragazzi: ci spingono a fare meglio, li ringraziamo perché fanno sempre tanti chilometri, e ci incitano. Ci hanno detto che non dobbiamo mai mollare, loro ci saranno sempre". Guidetti non ama parlare sui singoli, e risponde così su Girma e Gondo. "Ad un certo punto abbiamo messo Girma centravanti: ha caratteristiche per fare questo ruolo, poteva tenere palla, darci profondità e farci salire. Gondo? Ha fatto la sua partita, con sponde e recuperi. Siamo una squadra, però, e perdiamo e vinciamo tutti insieme, non serve andare sui singoli". Alcuni titolarissimi non erano al meglio e sono partiti dalla panchina, vedi Reinhart e Portanova, a causa dell’influenza della scorsa settimana. "Alcuni li abbiamo rivisti solo a fine settimana, e dopo 4 o 5 giorni di febbre alta. Speriamo di avere una gestione diversa e di riavere tutto il gruppo a disposizione per lavorare a pieno regime".

Il gol preso è arrivato in pieno recupero. "Sono episodi, è stata una mischia. Eravamo anche abbastanza tranquilli perché non c’era stato un forcing incredibile, non c’era il presagio di prendere gol. Ci teniamo questa rabbia per i due punti persi". Sabato arriverà la Carrarese al Città del Tricolore. "Sarà una battaglia. Dobbiamo lottare punto dopo punto, e questi ultimi risultati non minano niente perché le prestazioni ci sono. Questo campionato è così. Abbiamo perso a Bolzano col Sudtirol che sabato ha battuto una Sampdoria che si è rinforzata tantissimo".

Microfono anche ad Alessandro Sersanti, che ha segnato nel giorno del suo compleanno, ma senza vittoria. "La gioia personale fa piacere, ma era importante vincere ed è girata male". La squadra non ha trovato il raddoppio. "C’erano praterie, dispiace. Loro volevano vincere in casa, ci sta che si sbilanciassero". È sempre un punto che muove la classifica. "Se ci avessero detto a inizio stagione di pareggiare a Frosinone, avremmo preso il punto volentieri. Un punto fuori casa alla fine è sempre buono, anche se siamo delusi. Dobbiamo essere più cattivi negli ultimi minuti". Un commento infine sul suo bel gol. "Per segnare abbiamo provato diverse situazioni, come riempire di più l’area, crossare di più. La palla è rimasta lì e ho cercato di metterla nel punto più difficile possibile per Cerofolini, ed è andata bene".

