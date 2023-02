La rabbia di chi lascerà la casa "Costruite castelli sulla sabbia" In maggio arriveranno le lettere

"Quando una città dialoga, cresce", ha detto ieri mattina al teatro Valli il sindaco Luca Vecchi. Chissà se sono d’accordo i residenti di via Paradisi, Turri e Sani che giovedì sera si sono riuniti al ’Binario 49’ per incontrare il primo cittadino, l’assessore alla casa Lanfranco De Franco, il presidente di Acer Marco Corradi e l’architetto Vittorio Gimignano, coordinatore del progetto di riqualificazione della zona. Nei giorni scorsi sono arrivati i primi avvisi ufficiali: i civici 6, 8, 10, 12, 14 e 16 saranno demoliti e i residenti espropriati per far posto a costruzioni più belle e moderne. La rabbia è immediatamente esplosa, generando una tensione evidente anche nel confronto al Binario 49, aperto da qualche battibecco. L’assessore De Franco ha iniziato il suo intervento parlando di un caso specifico: "Per i proprietari residenti vittima di esproprio costruiremo, prima di sfrattarli, uno o due palazzi nell’area del campetto. A maggio dovrebbe esserci l’approvazione definitiva e partirà un secondo giro di lettere: lì dovrete dirci cosa volete fare. Chi tra loro vorrà vivere nei nuovi palazzi di via Turri potrà comprare un alloggio in vendita convenzionata. Teniamo conto che i nuovi appartamenti avranno una classe energetica A, rispetto agli attuali che...