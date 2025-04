La raccolta alimentare aiuterà venti famiglie

Si è aperta una settimana speciale in vista della Pasqua per la comunità di Casina con una raccolta alimentare tenutasi lunedì 14 e martedì 15 aprile a favore del Centro di Ascolto della Caritas che attualmente segue con continuità circa venti nuclei familiari del territorio attraverso la distribuzione alimentare mensile e la costruzione di progetti di aiuto personalizzati. I generi di prima necessità richiesti, ovvero pasta, farina, latte, riso e passata di pomodoro, sono stati raccolti nelle scuole del comune: nido parrocchiale, nelle scuole dell’infanzia statale e parrocchiale, primaria e secondaria di primo grado. Sabato 19 aprile invece, il centro di Ascolto invita per una visita in sede alla mattina per un caffè e un pezzo di torta: un’occasione per fare due chiacchiere, scambiarsi gli auguri di Pasqua e, infine, partecipare al tradizionale gioco pasquale dello ’scusin’.

Cesare Corbelli