La raccolta firme dei cittadini: "Stanchi di avere risse sotto casa"

"Siamo stanchi di violenze, liti, risse, molestie, disturbo alla quiete pubblica". Di fronte all’ennesimo caso di violenza – quello di sabato sera in un appartamento di via San Ferdinando in centro a Guastalla (foto), stavolta avvenuto nell’ambito di una lite domestica – alcuni cittadini residenti in zona confermano l’avvio di una raccolta di firme per chiedere alle istituzioni locali un maggiore impegno per far finire una "situazione ormai insopportabile".

"Occorre intervenire prima che possa accadere l’irreparabile. Stavolta è andata bene, con la donna ferita dal convivente alla gola in modo lieve, ma la prossima cosa potrà succedere? Si è creata una convivenza difficile con certe persone, che non rispettano le più elementari regole di civiltà. Anche i frequentatori di alcuni locali pubblici – aggiungono i residenti – sono spesso autori di schiamazzi, liti, di offese e minacce verso coloro che chiedono il rispetto delle regole. Siamo stanchi di questa situazione". E confermano la petizione in atto tra i cittadini per sensibilizzare su questi problemi, che non possono essere sottovalutati.