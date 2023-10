La raccolta firme della sinistra: "Vogliamo le primarie di coalizione"

"Chiediamo le primarie di coalizione". Mentre il Pd ancora non ha sciolto le riserve sul nome del candidato sindaco oppure se si andrà al voto interno per deciderlo, venticinque cittadini – che si definiscono "preoccupati per il futuro della città" – lanciano una petizione per chiedere le primarie. E tra i primi firmatari, i volti noti non sono persone qualunque: sindacalisti, cooperatori ed ex politici. Spicca il nome di Franco Ferretti, vicesindaco nella prima giunta di Graziano Delrio, nonché padre di Moris (nel cda di Iren). Ma anche quelli di GianFranco Riccò, ex segretario della camera del lavoro, Marco Salardi (Cgil) e Gianni Bernini, di estrazione socialista, presidente dell’associazione Valdo Magnani. A diramare la raccolta firme (alla quale si potrà aderire con una mail all’indirizzo: reprimariecs2024@gmail.com) è Tiziana Fontanesi, coordinatrice Associazione culturale ‘Reggio Diritti e Libertà’.

Un gruppo libero, ma più spostato verso sinistra e quindi eventualmente su Lanfranco de Franco (dunque sponda Schlein) anche se non ci sarebbe lui dietro a questa petizione. "Rivolgiamo un appello alle forze democratiche e progressiste – recita la missiva – perché si possa favorire il coinvolgimento della cittadinanza attraverso lo strumento più democratico a disposizione: le primarie di coalizione". Un’idea che deriva "dalla distanza tra Amministrazione e cittadinanza" e "dall’indebolirsi dell’autorità delle istituzioni".

Ecco perché secondo i firmatari occorre "favorire la partecipazione per la scelta del candidato sindaco, permetterebbe di aprire un dibattito serio sulle priorità che devono caratterizzare il programma". E – nero su bianco – avanzano proprio alcune proposte dettagliate che si snodano attraverso otto punti. In primis, ‘ambiente e mobilità’ in cui si suggerisce di "rivedere e riorganizzare il trasporto pubblico". Poi, la ’casa’ ("si costruiscano abitazioni di proprietà pubblica"). Ma anche ‘economia sociale’ ("sostenere i centri sociali", tra le proposte), ‘lavoro e lotta alle forme di precarietà’ ("la futura giunta si impegni con forza a sostenere la proposta di legge sul salario minimo a 9 euro"), ’sanità’ ("basta tagli"). E ancora ’legalità’ ("serve più cultura e si rilanci la consulta"), ‘partecipazione e democrazia’ ("occorre riprendere il dialogo coi cittadini") e ‘risorse ed evasone fiscale’ ("si recuperino più finanze dall’evasione").

Oltre ai già citati, gli altri firmatati sono Umberto Bedogni, Gian Carlo Canova, Nadia Cirlini, Gilberto Gasparini, Luca Graziati, Chiara, Giacomo e Romeo Guarnieri, Tiziano Fontanesi, Daniela Friggeri, Giuseppe e Rosario Martorana, Salvatore Massaro, Sebastiano Milazzo, Graziano Montanini, Giuseppe Nironi, Pino Oliverio, Arno Sassi, Valentina Trizzino e Letizia Valli.

dan. p.