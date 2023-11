LA RACCOLTA RIFIUTI

Domenica 5 novembre a Bagnolo viene organizzata una raccolta di rifiuti promossa dall’associazione Plastic Free, con partenza alle 9 da piazza Garibaldi, in centro al paese. Il referente dell’iniziativa è Fulvio Simonazzi (tel. 348-4605710), al quale ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. Occorre portarsi guanti di protezione, abbigliamento comodo, una borraccia d’acqua. Pinze e sacchi sono invece forniti da Iren. Plastic Free è un’associazione di volontariato nata nel 2019 per informare e per sensibilizzare più persone possibili sui rischi da inquinamento da plastica.