La Rail passa al Gruppo Holdim: "Avanti con la ricerca all’avanguardia"

La Rail (foto), azienda di Vezzano che progetta e realizza iniettori e valvole per carburanti e biocarburanti gassosi, passa di mano.

Il Gruppo Holdim di Serralunga di Crea (Alessandria), attivo dall’inizio degli anni ’90 nel settore automotive, ha acquisito il 100 per cento della società regiana.

Rail, che mantiene l’attuale assetto manageriale, va ad affiancare realtà e marchi storici facenti capo o collegati al Gruppo Holdim - Ecomotive Solutions con Cavagna Group, Autogas Italia e Bigas - per la realizzazione di prodotti innovativi destinati alla mobilità a basso impatto ambientale, con sviluppi rivolti, accanto a biometano, gas naturale compresso e liquefatto e Gpl, anche all’idrogeno e ai biocarburanti.

Nel commentare l’acquisizione, perfezionata il 26 gennaio, Giovanni Deregibus, fondatore del Gruppo Holdim, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere una realtà consolidata come Rail Srl nel nostro gruppo. Questo ingresso ci permette di completare la nostra offerta Made in Italy nel mondo dei carburanti alternativi e delle conversioni.

Ecomotive Solutions propone la consolidata piattaforma Diesel Dual Fuel, che permette di dare una seconda vita ai diesel presenti sul mercato alimentandoli con una miscela dinamica di diesel e gas naturale e insieme a Cavagna Group, entrato a far parte della sua compagine societaria nel corso del 2022, promuove la diffusione di motori poli-carburante avanzati in un’ottica low carbon. Autogas Italia e Bigas sono marchi storici e pluricollaudati nella trasformazione a gas di vetture, imbarcazioni e mezzi pesanti. Insieme stanno conducendo progetti innovativi legati in particolare all’utilizzo in autotrazione dell’idrogeno e di soluzioni quali il Dme, l’etere dimetilico.

Rail, con oltre 4 milioni di iniettori venduti dal 2006 in 30 Paesi, vanta tra i suoi interlocutori, tra gli altri, l’industria cinese, oltre a numerose flotte di taxi e ha già sviluppato sistemi per applicazioni dell’idrogeno. Intense le attività di sperimentazione condotte con università in Italia e all’estero. La compagine si pone quindi come partner tecnologico a 360 gradi, non escludendo a priori alcuna modalità di trasformazione, comprese quella bifuel e le conversioni full gas, per soddisfare le più svariate richieste di ottimizzazione".

Alla guida di Rail sono confermati Luigi Stevani e Rocco Grossi, una lunga esperienza nel settore automotive che ha portato, nel 2006, alla nascita della società vezzanese.