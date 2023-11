"La rampa per l’ospedale è esposta alle intemperie"

Pazienti che arrivano o partono dall’ospedale di Guastalla, per trasporti ordinari legati a visite specialistiche o terapie, attraverso un accesso-uscita all’aperto, senza protezione non solo dal calore estivo, ma soprattutto dalla pioggia, dal freddo e dalle intemperie in autunno e in inverno. Un problema annoso, che si sperava venisse risolto con l’apertura del nuovo e ampliato pronto soccorso, con un doppio ingresso che avrebbe garantito uno scarico-carico dei pazienti, in carrozzina o in barella, senza essere esposti alle intemperie. Da mesi il pronto soccorso è stato aperto, mentre l’accesso e l’uscita per i trasporti ordinari restano sempre nell’area retrostante l’ospedale, attraverso una rampa accanto ai locali del bar.

Ci sarebbe anche un’altra rampa, proprio accanto, ma risulta essere troppo ripida e non a norma per poter far transitare delle barelle con pazienti caricati. Segnalazioni del disagio arrivano da più parti, soprattutto dagli operatori delle ambulanze delle varie associazioni, costretti a quel passaggio all’aperto nelle fasi di scarico o di caricamento dei pazienti dalle ambulanze all’ospedale e viceversa. "Se piove – dicono alcuni di loro – non siamo solo noi a essere sotto l’acqua, ma anche persone ammalate, spesso anziane, che non hanno nessuna copertura, nessuna protezione. Si era parlato di una specie di pensilina, almeno per coprire l’area in caso di pioggia. Ma finora nulla è stato realizzato". Non si escludono soluzioni nell’ambito di lavori che prossimamente dovrebbero interessare anche quell’area ospedaliera.

Antonio Lecci