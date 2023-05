"La Rcf Arena non era un’opzione"

Non c’è stata alcuna possibilità che il mitico ’The Boss’ Bruce Springsteen tenesse un concerto alla Rcf Arena di Reggio anziché a Ferrara. Lo precisa la ’Daniele Mignardi Promopressagency’, responsabile della comunicazione del tour italiano di Springsteen per conto dell’organizzatore, Barley Arts (e non Live Nation, come riportato ieri).

"Rcf Arena non è mai stata presa in considerazione da Barley Arts: Ferrara è stata la prima scelta dal 2021, è quindi del tutto fuori luogo parlare di “scippo”".