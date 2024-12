La Re-Basket cerca la riscossa. Ma San Lazzaro vive un magic moment

Appuntamento infrasettimanale per la Re-Basket 2000 Reggio Emilia (10), in campo alle 21 a San Lazzaro di Savena nella terza giornata di ritorno di Serie B Interregionale. Di fronte ai bianco-blu una della formazioni più in forma del campionato, il Bologna Basket 2016 (16), che col successo rimediato nel week end su Pizzighettone ha raggiunto la quarta vittoria di fila e il terzo posto in classifica, distante 2 lunghezze dalla vetta; la Re-Basket, invece, è reduce dalla battuta d’arresto interna rimediata con Milano, che l’ha fatta scivolare al penultimo posto della graduatoria insieme ad altre 4 rivali.

Tra i padroni di casa i pericoli i giocatori più pericolosi stazionano sotto canestro, con l’accoppiata composta da Ugolini (12,4 punti per gara) e Barbotti (10,3), mentre nel pacchetto esterni il più prolifico è Osellieri (10,2). Il match d’andata vide Bologna imporsi al PalaBigi con un netto 85-62; dirigono l’incontro Lorefice e Guizzardi. Un anticipo anche in Divisione Regionale 2: alle 21,30 il Gelso (4) fa visita all’Atletico Borgo Panigale (10), terzo nel girone C.