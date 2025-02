La Re-Basket sul parquet di Montebelluna

Comincia alle 20,30 da Montebelluna (0) la 2^fase di B Interregionale della Re-Basket 2000 (10), che vuole subito partire col piede giusto nelle gare che assegneranno la salvezza. Per provare a centrare le prime 3 posizioni del girone, formato dalle squadre che hanno chiuso dal 7° all’ultimo posto la regular season, e mantenere la categoria senza passare attraverso i playout, occorre cominciare con una vittoria, al cospetto di una rivale che sembra alla portata: i veneti, infatti, hanno collezionato un solo successo in 20 match, pagando un gap importante in termini di esperienza visto il roster giovanissimo. La squadra di casa, allenata da coach Saccardo, ha nel lungo De Marchi (12,2 punti di media) il principale terminale offensivo; gli altri atleti con punti nelle mani sono Marin (11,6) e Iacopini (10,3).