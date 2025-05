"La reggia di Rivalta riaprirà il 28-29 giugno"

Il parco della reggia di Rivalta sarà riaperto al pubblico nel fine settimana del 28 e 29 giugno. Lo annuncia con un post sulla sua pagina Facebook il sindaco Marco Massari: "Alle porte della nostra città – dice il sindaco – gli Estensi avevano creato una residenza il cui parco voleva ricordare quello di Versailles. Dopo un profondo intervento di restauro e valorizzazione, siamo quasi pronti a riaprire il grande parco della reggia". Massari parla di "un luogo recuperato e restituito alla libera fruizione di cittadine e cittadini e destinato a diventare fattore di attrazione anche per turisti". Così, chiude il primo cittadino, "si completa il progetto per il recupero e la valorizzazione del Ducato Estense, di cui vanno ringraziate anche le precedenti amministrazioni comunali". Il Progetto di restauro e valorizzazione dei luoghi estensi di Reggio, finanziato dal miniestro della Cultura con 14,5 milioni, ha visto in questi anni interventi sul complesso del Mauriziano, sulla cosiddetta “passeggiata settecentesca” (composta da corso Garibaldi e viale Umberto I) e sull’edificio della Reggia di Rivalta, riaperto nella primavera dell’anno scorso insieme al cosiddetto “giardino segreto”.