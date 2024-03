La Reggia mostra il giardino segreto. E dal passato risorgono le fontane

La Reggia di Rivalta sta per ripresentarsi alla città in tutto il suo splendore. Lo farà nel weekend del 6 e 7 aprile, ma nell’attesa ne è stato offerto un assaggio ai media reggiani.

I lavori di restauro e valorizzazione funzionale sono stati portati avanti nell’ambito del progetto Ducato Estense (16 milioni di euro in tutto a copertura di varie opere in tutta la città) con di 2 milioni e mezzo di euro utilizzati per il restyling del Palazzo e del Giardino Segreto. Maestri di cerimonia della passeggiata di ieri il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, che si è detto "molto soddisfatto dei lavori svolti e delle tante prenotazioni già confermate per le prime visite" (oltre 600 su un totale di poco più di 900 posti disponibili) e l’architetto Massimo Magnani, che ha illustrato ai presenti le caratteristiche dell’intervento. Offrendo anche alcune anticipazioni sul completamento dei lavori, previsto per settembre 2024, che interesseranno il restauro di quattro grotte prospicienti l’ingresso alla scalinata del palazzo e che, al tempo del Ducato, erano considerate "luogo di delizia e divertimento" per gli ospiti della reggia, unitamente al grande pratone posto davanti ad essa, che si potrà ammirare fiorito e alberato a partire da maggio, come natura comanda.

Il pratone sarà poi arricchito da alcune fontane, realizzate nel rispetto dell’architettura dell’epoca e sulla base dei ritrovamenti fatti durante i lavori, da un’ampia vasca del tempo adibita a orto botanico e tante panchine per il relax. In pratica i reggiani potranno ammirare, a ristrutturazione completata, una sorta di "Naturpolo", alle porte della città; considerando anche le piantumazioni che si stanno effettuando nel Giardino Segreto della Reggia. Per quanto concerne il restyling nel dettaglio: nel palazzo si è provveduto, in particolare, al consolidamento strutturale del monumento, al restauro dei fronti esterni e del piano rialzato, ove sono presenti i cicli decorativi attribuiti a Giacinto Venturi.

Inoltre, al piano nobile, la copertura del corridoio tornerà ad essere "velata", come in origine, e si sono potuti ripristinare i colori originali rosa e avorio. I restauri delle facciate esterne hanno portato alla ricomposizione d’epoca, con alternanza di finestre monumentali e finestre con decorazione "trompe l’oeil". A sud del palazzo ducale il Giardino Segreto è a buon punto nel ripristino del disegno storico di Alfonso Tacoli, con lo spazio suddiviso in nove porzioni rettangolari; sei di queste saranno circondate da filari di alberi da frutto: peri, ciliegi, pruni e peschi.

Le visite guidate saranno curate dall’associazione Insieme per Rivalta, con la collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie. La visita, della durata di circa un’ora, prevede quattro tappe: il cedro monumentale, gli spazi interni della Reggia, il potager e il giardino segreto. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo: comune.re.it/ducatoestense. Per quanto concerne la futura sistemazione del secondo piano e del soffitto del Palazzo tutto è rimandato alla prossima consiliatura e all’auspicabile aiuto di soggetti privati. I fondi stanziati dal Ministro Dario Franceschini nel 2017 si esauriranno con il progetto di restyling che si chiuderà a settembre.

La Reggia era un’importante opera scenografica fatta per stupire, ma sistematicamente ‘controllata’ e ‘razionalizzata’ in cui, attraverso l’impiego di scorci visivi e l’uso della prospettiva, ampliava lo spazio e invitava l’interesse del visitatore a nuovi e magnifici spazi al di là dei porticati esistenti.