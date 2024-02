La Reggiana a caccia del poker

Reggiana (12) a caccia del pokerissimo. Domani alle 20 la squadra cittadina fa visita alla Canottieri Bissolati Cremona (6) nella quinta giornata di Serie C e punta a mantenersi a punteggio pieno, confermandosi miglior attacco del torneo: già, perché Roldan e compagni stanno viaggiando a ritmi altissimi in attacco, con quasi 16 reti di media a partita, mentre in fase difensiva c’è ancora da registrare qualcosa. I lombardi, rivali di giornata, non vanno sottovalutati: la loro storia parla chiaro, vantando militanza nel massimo campionato, ed inoltre il recente passato parla di due vittorie nelle ultime uscite, quelle conquistate con Preganziol e RN Trento, per cui è vietato abbassare la guardia. Riuscire ad ottenere il quinto successo in altrettanti match permetterebbe agli uomini di Franceschetti, inoltre, di presentarsi col morale alle stelle nel match in programma sabato 24 in via Melato contro la Mestrina, una delle rivali per la corsa ai due posti che daranno accesso ai playoff promozione.