La Reggiana Boxe Olmedo esce dal ring imbattuta

Risultati di prestigio per la Reggiana Boxe Olmedo, che ha ben figurato in riunioni valide per la classifica federale degli agonisti dilettanti.

A Boretto vittoria hai punti per il giovane Shevchuk Kristian, 67 kg junior, contro un ragazzo di Bologna con ben due anni in più che fisicamente lo sovrastava: l’atleta della società cittadina non è intimorito, continuando a lavorare sulla difesa e contrattacco, portando così a casa il successo.

Ha chiuso a braccia alzate anche il più esperto Giuseppe Usai, 67 kg elite, che ha superato il diretto rivale con una larga affermazione ai punti, lavorando nel corso del match sull’attacco sul tronco; pareggio, invece, per Anna Mazzieri (70 kg junior), che ha affrontato una difficile rivincita contro una atleta di Ferrara, disputata tutta sui binari dell’equilibrio.

Si è chiuso in parità anche il match di Matteo Sciaboni, 70 kg elite, che dopo una prima ripresa in sofferenza ha inserito la marcia e si è aggiudicato il resto del match. I giudici hanno ritenuto di premiare entrambi i pugili.

New entry. Tra i tesserati della Reggiana Olmedo c’è anche un volto nuovo: quello di Davide Martelli, un pugile proveniente da fuori provincia che ha scelto la società cittadina come nuova casa. Ha soli 20 anni ma già una quarantina di match sulle spalle.

Un pugile coriaceo, che va sempre contro l’avversario senza pura. E in quest’occasione è stato messo alla prova contro un avversario che lo aveva sconfitto recentemente ai campionati regionali.

Martelli, che combatte nella categoria dei 71 kg, dopo aver subito un colpo fortuito nella prima ripresa che lo ha fatto contare, ha ricalibrato l’azione iniziando a piazzare ottimi colpi al tronco specialmente con il gancio sinistro. Il match è finito in parità.