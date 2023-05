La reggiana Credemtel (servizi digitali) entra nel capitale della startup Mynet

Credemtel, società del Gruppo Credem attiva nell’offerta di servizi digitali ad aziende e pubblica amministrazione, con un aumento di capitale del 5% entra nella startup friulana Mynet Società Benefit. L’operazione, si legge in una nota, ha l’obiettivo di far crescere la società e di aumentare l’investimento sino al 20% nei prossimi 2 anni, in linea con la strategia aziendale di puntare su startup innovative. "Si tratta di una piattaforma multilingua he si implementa facilmente, favorisce l’utilizzo anche di altre piattaforme, migliora l’organizzazione rendendola più smart", dichiara Giancarlo Caroli, dg Credemtel.