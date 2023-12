La Reggiana debutta col derby dell’Enza

La Reggiana Nuoto tornerà in vasca il prossimo 20 gennaio per il campionato di Serie C maschile, che terrà compagnia agli appassionati fino all’inizio di giugno. La formazione granata è stata inserita, come di consueto, nel girone 2, gestito dal comitato regionale del Veneto e debutterà in casa nella sfida più attesa, quella con Parma. Tra le altre rivali ci sono formazioni affrontate nel recente passato come Mestrina, RN Verona e RN Trento, mentre sono previste trasferte in Lombardia a Cremona contro la Canottieri Bissolati e a Lodi con lo Sporting; completano il quadro CSS Verona, i trevigiani del Preganziol e l’Ondablu Sassuolo Formigine, unica altra emiliana del raggruppamento oltre alle già citate Reggiana e Parma. La Coopernuoto Carpi, rivale nelle scorse stagioni, è infatti stata inserita nel girone 3 insieme alle formazioni bolognese e romagnole.