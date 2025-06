La Reggiana del futuro sarà giovane e snella

‘Dieta’ granata. La Reggiana che verrà sarà sicuramente più giovane e snella di quella che abbiamo visto nei primi due anni di Serie B con le gestioni di Goretti e Pizzimenti. Lo impongono le logiche economiche del club che deve abbattere i costi che - al termine di questa stagione - costringeranno il patron Amadei, il presidente Salerno e il vice Fico a coprire una disavanzato che oscilla tra i sei e i sette milioni di euro. Una valanga di denaro, a maggior ragione in questo periodo di incertezza planetaria. A fare un ‘assist’ in vista dei prossimi bilanci ci sono tre addii che daranno particolare sollievo alle casse granata. Parliamo dei contratti che riguardano Bardi, Vido e Pettinari che in questo biennio sono stati tra gli elementi più pagati dell’intera rosa. Rinunciando a loro, parlando di cifre lorde, la Reggiana ‘risparmierà’ una cifra tra 1,5 e i 2 milioni di euro. Un ‘tesoretto’ che, oltre ad abbattere i costi, in parte sarà reinvestito seguendo quelle che sono le ‘nuove’ linee guida date al ds Fracchiolla che – al fianco di alcuni veterani ovviamente imprescindibili – dovrà individuare e lanciare tanti giovani di qualità. Per questo motivo il nuovo dirigente si sta muovendo alla ricerca di quei talenti che sono sbocciati nelle squadre Primavera oppure nei team di Serie C e che magari sono rimasti un po’ fuori dai radar degli scout meno attenti. A proposito di giovani di belle speranze, Antonio Vergara – trequartista di proprietà del Napoli ma che qui a Reggio si è affermato – potrebbe essere uno dei primi acquisti del Palermo di mister Pippo Inzaghi.

I rosanero vogliono allestire una squadra che dia subito l’assalto alla promozione diretta in Serie A e il fantasista partenopeo sarebbe sicuramente un rinforzo molto importante. Nel frattempo il Bari – che inizialmente aveva pensato a Nesta per la panchina – ha invece ufficializzato Caserta (che l’anno scorso fu a lungo tra i papabili prima di Viali). L’ex tecnico di Catanzaro e Juve Stabia quasi certamente avrà come portiere Francesco Bardi che dovrebbe firmare un contratto biennale con i ‘galletti’, ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni.

Il Monza ha praticamente finalizzato l’ingaggio di Adorni dal Brescia e ha esteso fino al 2027 il contratto di Keita Balde, l’ex Lazio e Inter si candida già come uno dei potenziali ‘crack’ del prossimo campionato grazie alla sua tecnica in velocità. Sempre in Brianza, alla corte di mister Bianco, anche il centrocampista Pedro Obiang, ex Sassuolo.