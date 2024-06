La reggiana Giulia Randi è campionessa di velocità. E ora sogna di volare a Parigi

La reggiana Giulia Randi si laurea campionessa italiana di arrampicata di velocità in verticale e ora sogna le Olimpiadidi Parigi. Un successo ancor più bello perché ottenuto in casa, davanti al pubblico del centro "Just Climb!" di Reggio, in zona Campovolo, una delle strutture più all’avanguardia d’Europa. La giovane tesserata per l’Esercito ha vinto in finale col tempo di 7’25“ superando supera Alessia Lugli (Equilibrium Soc coop), mentre nella finale per il terzo posto Sara Strocchi (Istrice Ravenna) conquista il bronzo, superando Agnese Fiorio (Arco Climbing). Giulia conquista così finalmente il titolo tricolore che ancora mancava al suo ricco palmares. "È molto bello, perché è il primo anno che vinco il Campionato Italiano – le sue prime parole – è stato emozionante. Per le Qualifiche Olimpiche di Budapest mi sento abbastanza bene, spero di fare dei bei tempi".

Infatti siamo alle soglie di un appuntamento cruciale per il nostro team olimpico azzurro: le Olimpic Qualifier Series di Budapest (20-23 giugno), dove i nostri atleti daranno tutto per conquistare un ticket per Parigi 2024.

Gioia anche per l’atleta modenese Daniele Balestrazzi (tesserato per la società Equilibrium) che vince il titolo di campione nazionale maschile sempre nella specialità ’speed’, avendo la meglio sul favorito Matteo Zurloni (Fiamme Oro) in finale, dopo aver eliminato ai quarti l’altro ‘big’ Ludovico Fossali (Esercito). Balestrazzi, già campione italiano under 14 e poi under 18, festeggia: "Sono felicissimo, non me l’aspettavo, è stata una gara bellissima. Questa è la mia parete e forse partivo con un po’ di vantaggio. Continuerò ad allenarmi e a puntare in alto".