La Reggiana in vasca a Verona

Prove di allungo per la Reggiana Nuoto (9), in vasca domani alle 20 nella quarta giornata di Serie C. I granata, ancora a punteggio pieno, fanno visita alla CSS Verona (0), fanalino di coda del torneo e ancora ferma al palo: un appuntamento sulla carta ampiamente alla portata, anche se come ogni incontro andrà affrontato con grande concentrazione per evitare di incorrere in inciampi non graditi. La netta (21-10) vittoria della scorsa settimana contro la Rari Nantes Trento ha dimostrato che Roldan e compagni sono in netta ascesa dal punto di vista fisico e della produttività offensiva, mentre c’è ancora qualche meccanismo da registrare nella fase difensiva.