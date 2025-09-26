La Reggiana non s’arrende. L’effetto della cura Dionigi

Parola d’ordine: resilienza. Ovvero la capacità di resistere e ribellarsi alle difficoltà. Di non mollare e, spesso, di andare oltre i propri limiti. Sebbene il campione statistico sia ancora limitato visto che sono trascorse appena quattro giornate, la Reggiana sta dimostrando di avere queste caratteristiche. Quella granata è infatti la formazione che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in tutta la Serie B.

La truppa di Dionigi era infatti andata sotto con l’Empoli (0-1 rete di Popov) e poi ha vinto 3 a 1, aveva fatto lo stesso con il Catanzaro (0-1 gol di Cisse) e poi è comunque riuscita ad ottenere almeno un pareggio (anche se in questo caso era passata addirittura in vantaggio, ma per le statistiche fa fede il primo ‘cambio’ di risultato). La ‘remuntada’ è stata invece solo sfiorata nella prima uscita al ‘Barbera’ di Palermo, dove il pareggio di Tavsan è durato solo pochi minuti, mentre a Castellammare il punteggio è sempre rimasto cristallizzato sullo zero a zero.

La caparbietà è comunque già da tempo un tratto distintivo della gestione di mister Dionigi che anche nella volata salvezza ne fece ampio sfoggio. In casa con lo Spezia i granata andarono sotto per uno a zero a causa del gol di Lapadula e poi vinsero per 2 a 1 (reti di Portanova e Gondo), mentre al ‘Braglia’ di Modena, pur passando inizialmente in vantaggio grazie al solito Portanova, ci si ritrovò sotto per 2 a 1 all’intervallo, ma nella ripresa venne messo in piedi un clamoroso ribaltone.

Guardando alla sfida col Sudtirol, la Reggiana insegue poi un altro piccolo ‘record’. Se infatti uscirà imbattuta dal ‘Druso’ di Bolzano, certificherà l’inizio in Serie B con meno sconfitte nelle prime cinque giornate nell’era dei tre punti (precedentemente erano arrivate 3 vittorie e 2 pareggi nel 1992-1993, quando con Pippo Marchioro arrivò poi la promozione in Serie A). In tutti gli altri casi i granata hanno sempre perso almeno 2 delle prime cinque partite dei vari campionati cadetti che sono stati disputati (1995-1996, quando Ancelotti rischiò l’esonero, ma poi portò la Regia in paradiso e poi nelle altre occasioni: 1997-1998, 1998-1999, 2020-2021, 2023-2024 e 2024-2025).

Contro il Sudtirol anche un bel traguardo personale per un alfiere granata: l’attaccante Andrija Novakovich toccherà il traguardo delle 200 presenze nel campionato di Serie B (playoff/playout esclusi). Con una rete il serbo-statunitense è uno dei due soli giocatori a segnare almeno una rete in ciascuna delle ultime sette stagioni regolari di cadetteria. L’altro a riuscirci? Il suo compagno di squadra Cedric Gondo.