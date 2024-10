La Reggiana Nuoto fa il pieno di medaglie

Quattro ori, un argento e un bronzo per gli atleti granata al "Meeting di Halloween - 19° Trofeo Città di Rosà", svoltosi domenica scorsa nella cittadina vicentina. All’evento natatorio, di carattere nazionale e riservato alle categorie ‘Ragazzi’ e ‘Assoluti’, hanno partecipato 40 società e 745 atleti, per un totale di 1861 presenze gara. Per la squadra reggiana hanno gareggiato: Marina Calcamuggi, Elena Daviddi, Tiziano Cecchi, Simone Ficarelli, Alessandro Neri, Luigi Piscopo, Riaccado Stocchetti e Gaetano Verace, per la categoria ‘Assoluti’; Luca Ficarelli e Federico Zini, per la categoria ‘Ragazzi’. Da segnalare in particolare le prestazioni di Simone Ficarelli, che ha conquistato l’oro nei 200 rana e l’argento nei 50; Marina Calcamuggi, oro nei 50 dorso; Alessandro Neri, oro nei 100 rana; e Riccardo Stocchetti, oro nei 100 farfalla e bronzo nei 50. Ottimo esordio stagionale per i reggiani, che hanno potuto gareggiare a fianco di tre olimpionici come Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo e Carlos D’Ambrosio.

"Ottimo avvio di stagione per i nostri ragazzi - commenta il direttore sportivo, Filippo Barbacini -, che già al primo appuntamento della stagione hanno fatto registrare ottimi riscontri cronometrici in una fase dove stiamo lavorando molto e la condizione fisica non è ancora delle migliori. È stata poi una bella esperienza trovarsi a fianco in corsia tre olimpionici che sono stati a Parigi quest’anno".