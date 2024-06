La Reggiana punta su Idrissi. Derby (di mercato) col Modena

Mentre per la fascia destra salgono le quotazioni di Simone Cinquegrano, talento classe 2004 che arriverebbe in prestito dal Sassuolo, per la corsia mancina si profila invece un ‘derby del Secchia’ in versione calciomercato.

Il Modena infatti sta contendendo alla Reggiana un altro baby di prospettiva come Riyad Idrissi, classe 2005 – di proprietà del Cagliari – sul quale il direttore sportivo Marcello Pizzimenti aveva messo gli occhi già da tempo.

Il profilo però piace parecchio anche ai ‘canarini’ del neo direttore sportivo Andrea Catellani e la differenza potrebbe farla la formula con cui assicurarsi le prestazioni di questa giovane promessa. Il Modena infatti sarebbe disposto ad accoglierlo anche solo in prestito, mentre il club granata vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo per continuare nella politica degli investimenti che possano poi portare alla valorizzazione di tutto il patrimonio.

Il Cagliari crede molto in questo ragazzo, autore di un’ottima annata con la Primavera (34 presenze, 3 gol e 4 assist) e vorrebbe quindi favorire la sua crescita in un contesto professionistico e competitivo di buon livello, ma senza perderne il ‘cartellino’ o almeno i diritti su di esso. Proprio in virtù di questo, stando alle ultime indiscrezioni, ieri il Modena avrebbe messo la freccia nei confronti della Reggiana ed effettuato il sorpasso.

Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno effettivamente sviluppi concreti sulla questione e se magari i granata, pur di metterlo a disposizione di Viali, accetteranno il ‘prestito secco’ oppure se si proietteranno verso altri obiettivi.

Le ‘new entry’ certe, al momento, portano il nome di Matteo Maggio, attaccante esterno classe 2002 dalla Pro Vercelli (12 gol e 8 assist e 34 presenze), e di Andrea Meroni, difensore centrale classe 1997 di piede destro, che dal primo luglio sarà granata.

Per lui, così come per Maggio, il legame è biennale con opzione per una terza stagione.

Per il centrocampo il ‘sogno’ resta sempre Giacomo Calò, play di qualità che Viali ha valorizzato al Cosenza (per lui 8 assist e un gol in 32 presenze), ma su cui è molto forte anche l’interesse della Sampdoria, club in cui il classe ’97 ha fatto gran parte del settore giovanile una volta lasciata Trieste, la sua città natale.

Oltre alle entrate, la Reggiana pensa anche alle uscite: oltre a Pettinari, potrebbe essere già arrivato il momento dei saluti sia per Blanco che per Reinhart entrambi acquisti di gennaio che non sono mai riusciti a lasciare il segno. Valutazioni in corso, invece, sul futuro di Luca Cigarini il cui contratto scade domenica prossima.

Per il suo rinnovo – che nei mesi scorsi gli era stato promesso dal ds Goretti – adesso sarà fondamentale il parere di William Viali.