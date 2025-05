La Reggiana sfida lo Spezia: salvezza in bilico tra scontri diretti e playout

Dieci squadre coinvolte, nove racchiuse in soli 6 punti: la salvezza è un’Odissea e il calendario non lascia modo di godersi il 3-2 di Modena. Domani alle 15 a Reggio arriva lo Spezia 3° con 63 punti (-9 dal Pisa e +6 sulla Cremonese). La Reggiana con 2 vittorie ha rivitalizzato l’ambiente: le motivazioni domani potrebbero fare la differenza. La strada è lunga e c’è assembramento a parte il Cosenza che è ultimo con 30 punti (poche speranze); a quota 41 sono ci sono Sudtirol e Carrarese (ma solo +3 sui playout; ricordiamo che se tra la 16ª e la 17ª ci saranno più di 4 punti di distacco, la 17ª retrocederebbe senza playout). Lo schema ci mostra il calendario degli ultimi 3 turni: tanti scontri diretti, vedi il cammino della Salernitana. Difficile stilare le difficoltà delle gare: potrebbe essere più complicato battere una squadra che sta cercando punti salvezza rispetto a una squadra più forte ma "serena". Domani occhio a Salernitana-Mantova, Sudtirol-Cosenza e Frosinone-Cittadella. Fare punti con lo Spezia sarebbe prezioso per approfittare di questi incroci, che saranno importanti anche in caso di arrivo a pari punti. I granata vengono posizionati sotto al Brescia perché ancora si deve giocare il ritorno (2-0 granata all’andata) e per ora si considera la differenza reti. Ieri mattina la squadra si è allenata e lo farà anche stamani (porte chiuse). Rientra Vergara dalla squalifica e Meroni dovrebbe farcela (out Sampirisi, Urso, Cigarini, Vido e Pettinari). Da valutare Reinhart, uscito a Modena per un fastidio: c’è ottimismo. Designazione arbitrale di spicco: fischierà Marco Guida di Torre Annunziata (Cavallina di Parma e Miniutti di Maniago; IV ufficiale Diop di Treviglio; al Var Rapuano di Rimini e Avar Perenzoni di Rovereto); è un internazionale con 208 direzioni in A.

Tifosi. Potrebbe essere l’ultima gara in casa (playout permettendo) e le prevendite parlano di 926 biglietti venduti (di cui 18 nel settore ospiti; lì vietata la vendita ai residenti nella provincia spezzina). La Curva Sud ha annunciato che saranno regalate in tutti i settori le bandiere realizzate con il ricavato del progetto "50 anni ultras a Reggio". Giudice sportivo post derby. Un turno al dirigente granata Francesco Panfili "per essere entrato in campo per esultare, ritardando la ripresa"; 2 turni al collaboratore Giuseppe Liperoti "per avere rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa". Multa di 6000 euro alla Reggiana perché "i suoi tifosi hanno lanciato numerose bottigliette verso i tifosi locali". Modena: 10mila euro perché "i suoi tifosi hanno lanciato numerose monete verso i tifosi ospiti". Due turni a Mendes per "aver colpito alla nuca un avversario a gioco fermo", e un turno al dirigente Paolo Ricchi "per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale". Otto i granata diffidati: Meroni, Libutti, Kabashi, Sersanti, Ignacchiti, Portanova, Maggio e Vido.