La Reggiana silura Mugello e conserva il terzo posto

Quarto successo stagionale per la Reggiana (12), che piega 9-3 in casa la Pallanuoto Mugello (3) nella sesta giornata di Serie C. Tripletta per Roldan e Curti (foto), singole per Algeri, Bussei e Bartoli: un successo mai in discussione, quello dei granata, che partono forte e riprendono la loro marcia dopo lo stop interno della settimana precedente con la favorita Penta Modena. "Una prestazione a due volti, con un ottimo avvio, come accaduto 15 giorni fa con Pontassieve, poi una seconda parte meno convincente, dove siamo calati alla distanza" spiega il tecnico cittadino Franceschetti. "Sono contento dell’atteggiamento difensivo, quest’anno abbiamo capito che il successo passa dallo sporcarsi le mani nella nostra metà campo, mentre in attacco dobbiamo essere più partecipi, anche se abbiamo fatto 100% in superiorità numerica".

La Reggiana rimane così in terza piazza, a pari punti con Parma e Azzurra Nuoto Prato; sabato 8 marzo, dopo la sosta, Roldan e compagni torneranno in vasca a Carpi, ospiti di una Coopernuoto che attualmente divide la vetta con la già citata Modena.