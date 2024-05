La Reggiana torna a sorridere

Ritorna al successo, dopodue stop di fila, la Reggiana (40), che supera 11-3 in casa l’Ondablu Formigine (4), fanalino di coda del campionato di Serie C. In via Melato i padroni di casa partono meglio toccando il 2-0 alla fine del primo periodo, per poi essere rimontati e agganciati dai modenesi nel secondo; nella ripresa, tuttavia, la squadra di Franceschetti cambia decisamente passo e piazza il break decisivo, trascinata dal poker di Montante, in rete insieme a Curti (2), Roldan, Giaroli, Lepore, Bussei, Righetti e Algeri.

"Tornare a vincere, dopo gli stop con Cremona e Mestre, ci ridà slancio e vigore. Nel primo tempo potevamo allungare con più decisione, ma siamo tornati a giocare come dovevamo: non siamo ancora ai livelli delle settimane scorse, ma siamo sulla buona strada" spiega Matteo Lepore. La Reggiana rimane seconda a -3 dalla vetta e, 2 giornate dalla fine, dovrà lottare per restare al posto d’onore e conquistare i playoff.