La Reggiana vince ben 39 scudetti di fila. Ma (purtroppo) è soltanto un... videogioco

La Reggiana ha messo a segno un record irripetibile riscrivendo la storia del calcio mondiale: ben 39 scudetti di fila, rivoluzionando gli almanacchi della storia della Serie A. Peccato, però, che si tratti solamente di un videogioco: due ragazzi di Pavia, infatti, dal 2003 hanno iniziato un’incredibile carriera su "Premier Manager ’99" per la PlayStation 1, e sono arrivati addirittura alla stagione dell’anno "virtuale" 3020. Praticamente un millennio di stagioni calcistiche. Una delle curiosità è che la Reggiana in questa loro esperienza videoludica è assoluta protagonista con, appunto, ben 39 titoli tricolore consecutivi conseguiti dal 2441 al 2480. Non potremo di certo verificare di persona se questo effettivamente accadrà, ma chissà se, lo si dice scherzosamente, questo non possa essere di buon auspicio per il futuro.

Per spiegare meglio questa curiosità: i due ragazzi lombardi hanno cominciato a giocare su "Premier Manager ‘99" nel 2003, e lo hanno fatto per 13 anni di fila, fino al 2017 (fermandosi, nel gioco, al virtuale anno 3000). Poi si sono fermati per 7 anni, e proprio nel corrente 2024 hanno ripreso il gioco in mano, proseguendo fino all’anno 3020. Diverse curiosità di un gioco che è andato un po’ in tilt visto l’incredibile numero di stagioni virtuali disputate: dall’anno 2480 le squadre che giocano in casa non vincono più e non riescono a segnare nemmeno una rete. Vincono sempre e solo quelle in trasferta.

Uno stadio come il "Renato Curi" di Perugia ha raggiunto una capienza folle di 527mila spettatori (in realtà ha "solo" 26.625 posti a sedere). Il gioco, per ovviare all’assurdo passare del tempo in questione, rigenera continuamente giocatori dai nomi esotici, quasi mitologici. Spicca un "Ronaldo Recoba", ma anche un mitico Alen Votava che ha vinto la classifica cannonieri a ben 62 anni, mentre un certo Boris Manzo si è ritirato alla veneranda età di 71 anni.

Un colosso italiano come la Juventus ha trascorso ben 250 anni in Serie B, e dopo mezzo millennio di digiuno ha rivinto lo scudetto soltanto nel 2501. Nessun problema: a cannibalizzare la Serie A ci ha pensato proprio la Reggiana coi 39 scudetti di fila che dicevamo prima. Non sarebbe poi così male…

g.m.