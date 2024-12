La Reggio Calcio schiaccia il Rubiera. Campagnola, preso il bomber Jocic!

Sono i giorni dei campi sintetici vista la neve e la pioggia di queste ore. E ha giocato sul proprio sintetico la Reggio Calcio, nel girone D di Seconda categoria, vincendo e tornando a respirare un po’: netto 3-0 sul Rubiera Calcio. Reti di Appiah (doppietta) e Del Giudice. Reggio Calcio ora penultima con 6 punti, a +2 sul Virtus Bagnolo che però come tante ha una gara in meno. Il Rubiera resta a 12 punti, a +5 sui playout. Intanto dopo i problemi del maltempo di domenica, il Crer ha già fissato per mercoledì prossimo 18 dicembre il recupero della giornata di Eccellenza e Promozione.

Brucia le tappe, invece, la Vianese che, per evitare la concomitanza con la semifinale di Coppa Italia contro il Nibbiano, anticipa a stasera alle 21, sul sintetico di Fiorano, la sfida contro la sorpresa bolognese Zola Predosa. Arbitra un fischietto Cai, Giovanni Curcio di Siena. Nei rossoblù possibile debutto per il neo-acquisto toscano Matteo Contipelli (’98) prelevato dal Tuttocuoio e reduce da diverse stagioni in Serie D con le maglie di Real Forte Quercerceta e San Donato Tavarnelle.

Sul fronte mercato acquisto di spessore per il Campagnola (Promozione) che ha prelevato il bomber 30enne Milos Jocic, ex bandiera dello United Carpi con cui ha segnato oltre 150 reti. Il riepilogo dei recuperi di mercoledì prossimo. Eccellenza: Arcetana-Terre di Castelli; Borgo San Donnino-Fabbrico; Gotico Garibaldina-Correggese; Real Formigine-Sporting Scandiano; Rolo-Fidentina. Promozione. Girone A: Carignano-Montecchio; Monticelli-Boretto; Sannazzarese-Luzzara; Sorbolo Biancazzurra-Bibbiano/San Polo; Vezzano-Fidenza. Girone B: Baiso/Secchia-Monteombraro; Campagnola-Fiorano; C.Rangone-Sammartinese; Smile-Castellarano; Riese-Casalgrande. Non ancora ufficializzate invece le date dei recuperi per la giornata completa di Prima, Seconda e Terza.

Giuseppe Marotta

Federico Prati