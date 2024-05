La Reggio che vorremmo sempre

Da una parte centinaia di commercianti e residenti che protestavano contro un centro storico "fantasma" e "morente"; dall’altro, ironia della sorte, un esagono che non è mai stato tanto vivo. La concomitanza di tre grandi eventi (europei di pattinaggio, Internazionale Kids e la kermesse di fotografia), oltre all’inaugurazione del mercato di Coldiretti e all’esplosione della primavera, ha reso la città più bella che mai. Se un marziano fosse capitato per caso, ieri, ad ascoltare le istanze dei negozianti si sarebbe trovato dunque davvero disorientato; senza rendersi conto, invece, di quanto queste persone siano coloro che ogni giorno, letteralmente, tengono in vita la nostra città vecchia. Ed è proprio così che la vorrebbero sempre.