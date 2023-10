"La Reggio-Ciano diventi una tramvia"

"Trasformiamo la Reggio-Ciano in una tramvia, che potremmo chiamare Matilde, senza vanificare gli investimenti fatti ma senza farne altri che non risolverebbero i disservizi". È la proposta che Comitato Mobilità Sostenibile avanza a due giorni dalla dura presa di posizione dei sindaci della Val d’Enza che, a seguito degli ennesimi problemi di treni soppressi, hanno invitato la Regione e Fer di passare dalle parole ai fatti. Per il Comitato è l’unico modo per velocizzare il servizio e non farlo interferire troppo con la viabilità. Sarebbe "un servizio più frequente e capillare, perché un tram può effettuare più fermate ravvicinate di quelle di un treno", sarebbe "la soluzione del problema dei passaggi a livello in città, perché diventerebbero dei normali incroci stradali regolati da semafori e, avendo le tranvie regole di circolazione meno stringenti delle ferrovie, si ridurrebbero in modo significativo anche i tempi di chiusura dei passaggi a livello extraurbani". Certamente occorrono degli investimenti, ma gran parte dell’infrastruttura esistente (rotaie ed elettrificazione), si potrebbe riutilizzare evitando di vanificare le spese fatte fino ad ora. E altri investimenti andranno comunque fatti: all’assemblea dal 5 ottobre a Bibbiano, il direttore di Fer aveva parlato di opere per ben 25 milioni di euro per risolvere solo a Bivio Barco il problema degli incolonnamenti infiniti sulla strada provinciale Reggio-Montecchio. Il Comitato commenta: "Queste cospicue spese non darebbero comunque grandi risultati, perché molti passaggi a livello non sono sopprimibili e perché il sistema di sicurezza Scmt non si può modificare".