La Regia vuole cedere un altro attaccante

La cessione di Okwonkwo al Cittadella ‘libera’ un posto nel reparto attaccanti della Reggiana che però – prima di affondare il colpo per Manuel De Luca della Cremonese – vorrebbe cedere anche un altro centravanti.

Il nome che circola con più insistenza è quello di Stefano Pettinari, ma l’impressione è che il ds Pizzimenti stia facendo i conti senza ‘l’oste’. Il puntero romano, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciare il club e la città.

Un concetto che peraltro lui stesso ha fatto intendere, più o meno direttamente, anche nelle recenti interviste con la stampa. Se si vorrà davvero rinforzare il reparto avanzato, bisognerà quindi cercare di fare uno sforzo (anche economico, ovviamente…) senza aspettare di dover sfoltire la rosa prima di accogliere i nuovi. Un altro nome che potrebbe essere sacrificato è quello di Vido che però, quando ha avuto delle occasioni reali per poter incidere, ha quasi sempre risposto ‘presente’.

In appena 526 minuti l’ex stellina delle nazionali ‘Under’ ha messo a referto 3 reti e 2 assist. Numeri assolutamente non banali, perché sono stati fatti in meno di sei partite ‘complete’ (la media calcolata sui 526’ sarebbe 5,8).

Se il club pensa quindi di dover ‘cedere’ prima di ‘ricevere’, il rischio di restare a bocca asciutta com’è accaduto in estate è molto alto e, fossimo in loro, non scherzeremmo più con il fuoco.

È tutto fatto invece per Joaquin Sosa, con il centrale uruguaiano di proprietà del Bologna che dovrebbe essere annunciato giù oggi. Il classe 2002 è reduce da un’esperienza in Mls (Major League Soccer con il CF Montreal. Mancino (189 cm per 80kg) ha in curriculum anche 10 presenze in Serie A nella stagione 2022-2023, di cui sette da titolare, sotto la gestione di Thiago Motta. Successivamente si è trasferito in prestito alla Dinamo Zagabria, ma qui non ha trovato lo spazio che ci si aspettava ed è quindi volato in Canada nel gennaio 2024, dove si è prontamente rilanciato giocando 19 partite, l’ultima lo scorso 20 ottobre contro il New York City FC.

È invece tramontata la pista per l’attaccante Antonio Raimondo che è stato ufficializzato dalla Salernitana, dove ritrova il tecnico Breda dopo l’esperienza della passata stagione alla Salernitana. I campani – ospiteranno la Reggiana il prossimo 18 gennaio – hanno chiuso anche per il laterale Corazza (dal Bologna) e il centrocampista Girelli (Sampdoria) che nelle ultime ore del mercato estivo era stato accostato anche alla truppa di Viali.

Francesco Pioppi