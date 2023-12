La regina del soul Marina Santelli alla Cantina Garibaldi di Puianello

· Musica dal vivo protagonista, stasera dalle 21 alla Cantina Garibaldi a Puianello di Quattro Castella, con la voce di Marina Santelli (foto),ð 0522.1400762.

· Alla sala degli Specchi del teatro Valli, a Reggio, alle 18,30 tornano gli appuntamenti di ’Verso sera’, letteratura, storia e filosofia a teatro, a cura di Mirco Carrattieri, Ermanno Cavazzoni e Ivan Levrini.

· Alla biblioteca San Pellegrino Marco Gerra di via Rivoluzione d’Ottobre, sempre in città, stasera alle 21 c’è ’Libri scovati’ per scoprire in gruppo nuove letture, confrontandosi con gli altri. La serata è incentrata sul ’Book Speed Date’ per condividere consigli letterari da tutti i partecipanti. L’ingresso è gratuito.

· Al cinema Rosebud alle 21 la proiezione del film ’Il libro delle soluzioni’ del regista Michel Gondry, a proporre una commedia esilarante che mette in evidenzia tutta la sua infanzia, intelligenza e depressione.

· Alla sede dell’Associazione Archeosofica, in via Campo Marzioð 339.4360071.

· Al cinema Eden a Puianello di Quattro Castella oggi alle 17,30 apre la mostra fotografica ’Me. Sguardi e identità allo specchio’ a cura di Juani Canovas, Valentina Barozzi, Sara Chinca, alle 18,30 la proiezione del film ’Californie’.

· Alla biblioteca comunale di Guastalla oggi alle 16,45 ’Le magnifiche renne di Babbo Natale’, narrazioni con Marco Bertarini.

a. le.