La regina delle drag queen alla Ghirba

La regina delle drag queen italiane, volto di Drag Race Italia, sarà domani alla Ghirba Biosteria per una serata speciale tra spettacolo, musica e attivismo. Prima dell’apertura della nuova stagione, lo staff di Histerik? torna con un appuntamento dal titolo ‘Drag & Pride’, nei locali di via Roma 76, dalle 18.30 di domani fino a mezzanotte e mezza. Un evento che unisce performance e confronto politico, pensato per celebrare la comunità Lgbtqia+ e mostrare sostegno alla causa palestinese. Alle 18.30, Welcoming con giochi, aperitivo, djset e prime performance drag. Seguirà alle 20.30 un Talk con Priscilla, volto, host e giudice di Drag Race Italia. Il dialogo sarà condotto da Giacomo Iotti, regista e performer. Alle 21.30, gran finale con drag shows. Sul palco si esibiranno Desdemone Undicesimo e LamurJ, drag della famiglia di Histerik?. L’ospite speciale si chiama Priscilla (nome d’arte di Mariano Gallo), icona dell’arte drag e attivista transfemminista, che porterà a Reggio la sua voce potente contro l’omofobia e le discriminazioni, per i diritti Lgbtqia+ e a sostegno delle battaglie internazionali, tra cui quella palestinese. Drag & Pride è organizzato da Histerik?, in collaborazione con Arcigay Gioconda Reggio. L’ingresso è libero. Durante la serata sarà lasciato spazio anche al pubblico, con microfono aperto. Nato a Reggio dalla direzione artistica di Alberto Abbate, Histerik? intreccia spettacolo, arte drag e attivismo, diventando un punto di riferimento per la comunità Lgbtqia+ della provincia e non solo. La prima serata della quinta stagione si terrà il 27 settembre, sempre al Circolo Arci Tunnel.

Lara Maria Ferrari