Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Radiohead BolognaYoox licenziamentiAutoveloxMostre autunnoCantieri tramChi è Chiquito
Acquista il giornale
CronacaLa regina delle drag queen alla Ghirba
4 set 2025
LARA MARIA FERRARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. La regina delle drag queen alla Ghirba

La regina delle drag queen alla Ghirba

L’evento domani in via Roma: performance e confronto con la comunità Lgbtqia+

L’evento domani in via Roma: performance e confronto con la comunità Lgbtqia+

L’evento domani in via Roma: performance e confronto con la comunità Lgbtqia+

Per approfondire:

La regina delle drag queen italiane, volto di Drag Race Italia, sarà domani alla Ghirba Biosteria per una serata speciale tra spettacolo, musica e attivismo. Prima dell’apertura della nuova stagione, lo staff di Histerik? torna con un appuntamento dal titolo ‘Drag & Pride’, nei locali di via Roma 76, dalle 18.30 di domani fino a mezzanotte e mezza. Un evento che unisce performance e confronto politico, pensato per celebrare la comunità Lgbtqia+ e mostrare sostegno alla causa palestinese. Alle 18.30, Welcoming con giochi, aperitivo, djset e prime performance drag. Seguirà alle 20.30 un Talk con Priscilla, volto, host e giudice di Drag Race Italia. Il dialogo sarà condotto da Giacomo Iotti, regista e performer. Alle 21.30, gran finale con drag shows. Sul palco si esibiranno Desdemone Undicesimo e LamurJ, drag della famiglia di Histerik?. L’ospite speciale si chiama Priscilla (nome d’arte di Mariano Gallo), icona dell’arte drag e attivista transfemminista, che porterà a Reggio la sua voce potente contro l’omofobia e le discriminazioni, per i diritti Lgbtqia+ e a sostegno delle battaglie internazionali, tra cui quella palestinese. Drag & Pride è organizzato da Histerik?, in collaborazione con Arcigay Gioconda Reggio. L’ingresso è libero. Durante la serata sarà lasciato spazio anche al pubblico, con microfono aperto. Nato a Reggio dalla direzione artistica di Alberto Abbate, Histerik? intreccia spettacolo, arte drag e attivismo, diventando un punto di riferimento per la comunità Lgbtqia+ della provincia e non solo. La prima serata della quinta stagione si terrà il 27 settembre, sempre al Circolo Arci Tunnel.

Lara Maria Ferrari

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata