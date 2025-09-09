La regina è Elisabetta Leoni. Trionfa in singolo e doppio

Duplice successo per Elisabetta Leoni ai campionati italiani Over 45 disputati a Cervia. L’atleta del San Martino Sport si è infatti aggiudicata il tabellone di singolare e quello di doppio misto, aggiungendo i due titoli tricolori a un curriculum davvero invidiabile: nella competizione individuale, dove era la testa di serie numero 1, Leoni ha travolto Sara Sirena in semifinale, non lasciandole nemmeno un game, per poi lottare strenuamente nella gara decisiva contro la numero 2 Marina Narciso. Dopo aver vinto il primo set col punteggio di 6-4, l’atleta reggiana ha subito la rimonta dell’avversaria, che si è aggiudicata il secondo col medesimo punteggio, per poi spuntarla al super tie-break per 10-7.

La sfida Leoni-Narciso si è ripetuta anche nel misto: Elisabetta, in coppia con Manuel Rezzaghi, ha fatto ancora una volta valere i favori del pronostico e si è confermata sul gradino più alto del podio dopo il successo dello scorso anno, con l’avversaria tarantina che, insieme a Daniele Ceraudo, ha dovuto alzare bandiera bianca col punteggio di 6-2, 6-4. Nel luglio scorso, lo ricordiamo, la Leoni aveva affrontato la figlia 14enne, la promettente Marta Gazzetti, nella finale del torneo Open di San Martino in Rio: in quel caso fu la più giovane di casa ad imporsi, ma con questa duplice affermazione la mamma dimostra di essere ben lontana dall’alzare bandiera bianca.

CT San Biagio. Duplice secondo posto, invece, per Maddalena Ranzieri nei tornei giovanili andati in scena la scorsa settimana. La giovane atleta del Ct San Biagio Castelnovo Sotto ha ceduto in finale sia nel torneo Under 10 organizzato dal TC Parma (6-0, 6-1 dalla modenese Vittoria Arginelli) che in quello riservato alla medesima categoria andato in scena a Serramazzoni.

Damiano Reverberi