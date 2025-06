La Regina fa visita a Reggio Children

Non a corte, ma allo stand 196 della colorata 84esima Fiera del Libro di Madrid, occupata dalle edizioni Morata. È qui, tra le copertine variopinte — molte delle quali sono libri di Reggio Children — che la Regina di Spagna, Letizia Ortiz, consorte del re Felipe, ha stretto la mano al presidente dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Federico Ruozzi. Ruozzi si trovava a Madrid con la responsabile delle relazioni internazionali di Reggio Children, Emanuela Vercalli, per alcuni incontri. Tra questi, quelli con l’Ambasciata Italiana, su progetti legati alle mostre di Reggio Children, e per ricevere un premio che la casa editrice Morata ha voluto consegnare a Reggio Children, alle scuole e ai nidi di Reggio Emilia. Il riconoscimento è stato dato "per aver contribuito a diffondere una cultura dell’infanzia in Spagna, nei paesi del Sud America e nel mondo intero”. Questo grazie all’editoria che Morata, da tanti anni, traduce, pubblica e distribuisce, con la collaborazione e l’aiuto del Network spagnolo e sudamericano. "Cinque minuti di colloquio con la Regina– racconta Federico Ruozzi – sono stati fondamentali per raccontarle che le nostre scuole hanno al centro i diritti dei bambini e l’inclusione, oltre che portare i saluti da parte della città".