La Regione aiuta la Protezione Civile

Un finanziamento regionale di 200 mila euro è stato concesso per la realizzazione di un centro sovracomunale di Protezione civile a Novellara. Un intervento che rientra in un programma più generale di oltre quaranta progetti in tutta l’Emilia-Romagna per un investimento totale, in denaro pubblico, di oltre tre milioni di euro. Si tratta di progetti per realizzare, migliorare e rendere più efficienti centri operativi comunali, sedi e strutture di Protezione civile.

A Novellara è attivo un importante gruppo, il Nubilaria, che svolge funzioni sul territorio e che recentemente si è dotato di nuove strutture, anche mobili, per intervenire più tempestivamente ed efficacemente in caso di calamità naturali o anche solo per servizi di prevenzione e vigilanza in occasione di fiere, spettacoli, eventi ricreativi e religiosi.