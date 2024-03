La Regione potenzia i tecnopoli. A Reggio arrivano due milioni

Pioggia di finanziamenti dalla Regione che ha deciso di investire oltre 7,6 milioni per potenziare i tecnopoli, tra cui quello di Reggio (dove arriveranno due milioni) oltre alle sedi di Ferrara, Rimini e Parma.

Nel dettaglio i fondi serviranno per nuove attrezzature scientifiche e dotazioni informatiche e telematiche per il Tecnopolo di Ferrara; una dotazione per il potenziamento delle attività di ricerca su economia circolare e benessere della persona per il Tecnopolo di Rimini; strumentazioni per sviluppare soluzioni ingegneristiche avanzate per l’industria al Tecnopolo di Parma e una nuova struttura e l’acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca nell’ambito della tracciabilità agroalimentare per il Tecnopolo di Reggio.

In particolare, nell’ambito del bando di ampliamento delle infrastrutture dei Tecnopoli, la Giunta regionale ha approvato quattro nuovi progetti presentati dall’Università di Ferrara, dal Comune di Rimini, dall’Università di Parma e dal Comune di Reggio Emilia da sostenere con investimento complessivo di 7,6 milioni di euro, di cui circa 2,1 milioni destinati al Tecnopolo ferrarese; 1,5 milioni a quello riminese; 2 milioni al Tecnopolo di Parma e 2 milioni a quello di Reggio.

"Queste dotazioni – osservano gli assessori regionali allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e alla Ricerca e Agenda digitale, Paola Salomoni – consentiranno ai quattro Tecnopoli di consolidare il proprio posizionamento regionale e nazionale, punto di riferimento per imprese e istituzioni, valorizzando la ricerca scientifica e stimolando quella industriale e il trasferimento tecnologico".