"La Regione provveda alla pulizia dei canali" "Dovremo rivedere alcuni aspetti gestionali"

"La Regione proceda alla pulizia e manutenzione dei canali e al ripristino dei corsi d’acqua, dando precise indicazioni ad Aipo in tal senso specie per il Secchia". A chiederlo in un’interrogazione è Luca Cuoghi (Fdi): "Residenti di Casalgrande lamentavano un muro a protezione dell’argine del Rio Rocca troppo basso. La richiesta di alzarlo era stata inoltrata al consorzio ma ciò non è avvenuto". L’assessore all’ambiente Irene Priolo ha assicurato che l’attività di messa in sicurezza è "ancora in corso come gli interventi sul letto del fiume e sulla vegetazione". Per il futuro si dovranno rivedere alcuni aspetti della gestione dei corsi d’acqua, anche cambiando rispetto al recente passato.

m. b.