La Regione stanzia fondi per le attività delle zone montane

Attivato un nuovo bando dalla Regione che ha stanziato 10 milioni di euro per accrescere l’attrattiva turistica e commerciale del territorio. Le domande potranno essere inviate tramite applicativo Sfinge 2020 dal 16 aprile al 14 maggio. I fondi sono destinati alle Pmi e ai soggetti iscritti al Rea come attività di commercio al dettaglio in sede fissa con esercizio di vicinato, commercio al dettaglio ambulante, somministrazione alimenti e esercizi polifunzionali. I contributi saranno a fondo perduto nella misura massima del 40% e per un importo mai superiore a 70mila euro a parziale copertura delle spese ammissibili (opere edili, murarie e impiantistiche di riqualificazione e ristrutturazione; acquisto macchinari, attrezzature e arredi funzionali all’attività). "È un’opportunità interessante in particolare per i territori appenninici", afferma l’assessore al commercio di Castelnovo Monti, Chiara Borghi (foto).