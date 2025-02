La Regione taglia, Aragona accusa: "Figlio del fallimento della sinistra"

"Il bilancio regionale è un disastro figlio di anni di politiche fallimentari della sinistra". Si infiamma il balletto di polemiche della politica, da una parte il Pd che attacca il Governo per la legge di bilancio e i tagli previsti ai Comuni – come ha accusato ieri il deputato dem Andrea Rossi – dall’altra il centrodestra punta il dito contro il governatore Michele de Pascale che ha annunciato l’innalzamento delle tasse applicate dalla Regione Emilia-Romagna per salvare la sanità. "A meno di un mese dall’insediamento, la sinistra getta la maschera – tuona Alessandro Aragona, consigliere regionale reggiano di Fratelli d’Italia – De Pascale, per far fronte alle mille promesse elettorali e alle richieste dei propri assessori, ammette che il bilancio della Regione traballa. E senza neanche passare né per la commissione bilancio né per il Consiglio e soprattutto, tenendo i cittadini completamente all’oscuro di tutto, decide una stangata senza precedenti. Un comportamento di una gravità inaudita".

E ancora: "Le colpe e le responsabilità del centrosinistra sono evidenti – dice Aragona – a partire da quelle sul bilancio sanitario, il cui buco è stato ripianato con enorme fatica, attingendo ad ogni singolo euro nei vari capitoli del bilancio regionale. Alla luce di tutto ciò, si spiega ora la scelta dell’esercizio provvisorio e la decisione di non approvare nemmeno un bilancio “tecnico” da parte di Bonaccini, compartecipe di questa disfatta".

Fratelli d’Italia infine non fa sconti al Pd: "La raffica di aumenti e la pioggia di tasse annunciati serviranno a trovare le risorse per rimettere in piedi un territorio, lo possiamo dire, disastrato da anni di scellerate politiche ambientaliste radicali ed ideologiche. E mentre si aumenta tutto quello che si può aumentare, assistiamo come sempre, di fronte al fallimento, al triste tentativo di dare la colpa al Governo per i mancati trasferimenti. Una brutta pagina di politica, di cui chiederemo presto conto al presidente De Pascale nelle sedi istituzionali".