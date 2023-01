La Regione taglia la cultura del 14%, protestano le Compagnie: "Così spariremo"

di Stella Bonfrisco

La Regione Emilia-Romagna taglia la cultura del quattordici per cento. Orizzonte 1399 (coordinamento formato da 51 soggetti culturali che operano nella nostra regione e che da questa traggono finanziamenti) non ci sta e chiede in tempi rapidi un incontro con il presidente Stefano Bonaccini.

Tra questi 51 soggetti, cinque sono reggiani e uno di sassolese ma molto legato alla nostra provincia, dove opera con una stagione teatrale.

Si tratta di Corte Ospitale di Rubiera, Centro Teatrale MaMiMò Aps, Teatro dell’Orsa, NoveTeatro Aps di Novellara, Teatro Sociale di Gualtieri ed Enrico Lombardi Quinta Parete Aps di Sassuolo.

"A rischio la sopravvivenza dello spettacolo dal vivo, già fiaccato dai due anni di lockdown e dal caro bollette", dice in una nota Orizzonte 1399.

"L’eccellenza culturale della Regione Emilia-Romagna nel campo dello spettacolo dal vivo rischia – si legge – di diventare presto un nostalgico ricordo, messa seriamente a rischio dal taglio orizzontale del quattordici per cento sui finanziamenti alla cultura, operato sul bilancio 2023 dalla Regione Emilia-Romagna".

"Un taglio pesante e sostanziale che ricade sulla cultura, un settore su cui la Regione investe circa lo 0,36 per cento del suo bilancio annuale".

Osserva il coordinamento della associazioni culturali: Si tratta quindi di un risparmio molto piccolo, poco significativo rispetto al bilancio complessivo della Regione, ma che ha un impatto drammatico su lavoratori e lavoratrici del teatro e della danza che stanno già attraversando una crisi strutturale di natura economica, professionale e progettuale che non ha precedenti".

Dopo lo stop imposto dal Covid, il cambio di abitudini dovute alla pandemia, il ritrovato affetto degli spettatori, una novità inattesa e sgradita.

Tutti sperano che vi siano ancora margini per una trattativa.

Il Coordinamento ha infatti richiesto nei giorni scorsi un incontro con il presidente Bonaccini e gli assessori alla Cultura e al Bilancio della Regione Emilia Romagna "per ottenere risposte in merito alle linee di indirizzo di politica culturale che la Regione Emilia-Romagna intende mettere in atto per salvaguardare, e favorire, lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, gravemente colpito dalle disposizioni relative all’emergenza sanitaria e che si trova ora a fronteggiare nuove riduzioni nei contributi già assegnati".

La domanda finale: "Il rischio di vedere scomparire questa rete vale il taglio che è stato apportato?".