La regista Roberta Torre ospite stasera del Rosebud

Il Cinema Rosebud propone un doppio appuntamento con la regista Roberta Torre (foto sopra), che oggi è in sala per presentare "Le favolose" (alle 18,30, insieme alla protagonista del film, Porpora Marcasciano) e "Mi fanno male i capelli" (alle 21). "Le favolose", tra realtà e finzione, narra di sette amiche trans che si ritrovano per rievocare la loro amica Antonia, deceduta e sepolta dalla famiglia vestita da uomo. Succede spesso che in punto di morte le persone trans vengano private della loro identità. Le famiglie si vergognano, i funerali avvengono in gran segreto e sulle lapidi è inciso il nome che avevano prima della transizione, vanificando con violenza tutto il percorso compiuto.

Roberta Torre in questo film offre uno spaccato della storia trans italiana, come non era mai stata raccontata sul grande schermo.

Domani la regista Roberta Torre presenterà poi il film ai detenuti della casa circondariale di via Settembrini, all’interno del quale dal 2018 esiste la sezione Orion che ospita persone trans. "Mi fanno male i capelli" invece è il commovente omaggio di Roberta Torre alla grande attrice Monica Vitti, che ha sofferto di una forma di demenza, perdendosi a sé e al suo pubblico, il quale conserva però il privilegio di ritrovarla attraverso le sue interpretazioni. Proprio come fa la protagonista di questo film sperimentale e accorato, doloroso fin dal titolo (che è una celebre battuta cinematografica della Vitti), eppure attraversato da una brezza leggera, da un sottile alito di speranza. Info: www.comune.re.itrosebud s.bon.