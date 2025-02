La regola del fair play. Match rinviato sul 2-0. Atlete ferme in campo per farsi fare due gol

di Elia BiavardiIl calcio, si sa, è uno sport fatto di emozioni, competizione e talvolta di episodi controversi. Ma ogni tanto, tra i numerosi racconti di polemiche arbitrali, tensioni in campo e tattiche esasperate, emergono storie esemplari di puro fair play, che ricordano la bellezza genuina dello sport. Una di queste arriva dal mondo del calcio reggiano, precisamente dal campionato Allieve Femminile a 9 del Csi, e vede protagoniste le formazioni dell’Atletico Castellazzo e del Montecchio Calcio.

La vicenda ha inizio il 16 novembre 2024, quando le due squadre si sono affrontate in un match che però non ha potuto vedere il suo naturale epilogo. Una fitta nebbia aveva infatti avvolto il campo, rendendo impossibile la prosecuzione della gara. Quando l’arbitro aveva decretato la sospensione, il tabellone segnava un netto 2 a 0 a favore del Montecchio, padrone di casa. In queste circostanze il regolamento parla chiaro: la partita deve essere ripetuta per intero ripartendo dallo 0 a 0. Così è successo, il recupero è stato fissato dopo oltre due mesi e mezzo di attesa.

La scorsa domenica però, quando l’arbitro ha fischiato l’inizio del match, le giocatrici dell’Atletico Castellazzo hanno seguito le indicazioni della propria società. Sono rimaste immobili, senza opporre alcun contrasto alle avversarie, permettendo così alle ragazze del Montecchio di segnare due reti in completa libertà. In pochi minuti, il punteggio è tornato lo stesso della partita del 16 novembre prima dell’interruzione: 2 a 0 per il Montecchio. Solo a quel punto la gara è ripresa normalmente, con entrambe le formazioni che si sono date battaglia per tutto il resto dell’incontro.

Il risultato finale ha premiato le padrone di casa, che si sono imposte per 2 a 1, ma questa volta più che il punteggio a fare notizia è stato l’incredibile esempio di sportività dimostrato. "Il modo più semplice per capire questo gesto è quello di ribaltare le parti – ha spiegato Matteo Merli, presidente dell’Atletico Castellazzo –. Se fossimo stati noi al posto del Montecchio avremmo vissuto come un’ingiustizia, legata a dei cavilli burocratici, il dover ripetere dal primo minuto sullo 0 a 0 la gara. Abbiamo trovato giusto comportarci in questo modo, ridando alle nostre avversarie le due reti di vantaggio".

Un gesto così nobile non nasce dal caso, ma da una cultura sportiva che parte da chi guida la squadra. Non a caso, il presidente Merli ha voluto sottolineare come l’iniziativa sia stata condivisa e accolta con entusiasmo da tutto l’ambiente. "I mister della squadra, Gambarelli e il suo vice Amadei, sono stati i primi a propormi questa soluzione ed ho subito accettato di buon grado, così come le nostre ragazze hanno compreso e capito questo gesto – ha detto –. Questa per noi è la vittoria più importante".

Il calcio di provincia è riuscito a dare l’esempio a tante squadre di caratura maggiore che non di rado si dimostra ricco di polemiche e tensioni. Le ragazze dell’Atletico Castellazzo ci hanno ricordato che lo sport non è fatto solo di risultati, ma anche di rispetto e valori che vanno oltre il campo di gioco.