La Rengen regala un defibrillatore al circolo Mazzolari

Un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) è stato donato al circolo don Mazzolari di Vezzano. Il dispositivo è stato offerto dalla ditta Rengen Consulting di Davide Medici. Il Dae è stato attivato da martedì ed è stato collocato sotto alla tettoia situata all’ingresso della sala San Martino tra la zona della chiesa parrocchiale e delle Poste. Sarà a disposizione della comunità vezzanese per eventuali emergenze in caso di arresto cardiaco. L’apparecchio è collegato alla linea elettrica per consentire la ricarica della batteria ed emette un fischio durante la sua apertura per necessità o manomissione. E’ stato segnalato alla centrale operativa del 118 ed è censito nell’anagrafica nazionale dei defibrillatori pubblici. Sarà utilizzato da operatori Dae abilitati. Molto apprezzata la generosità della ditta che ha regalato il Dae alla comunità vezzanese.

m. b.