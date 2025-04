La Resistenza di Vinicio Capossela: "Questi valori ci fanno da bussola"

"Le feste importanti vanno santificate, soprattutto, quelle laiche come il 25 aprile, che ci ricorda che 80 anni fa è stata posta fine a una barbarie e si è iniziato a costruire un mondo che si è voluto diverso e le ragioni della Resistenza che l’hanno generato. È importante, in tempi così disorientanti". È la prima affermazione di Vinicio Capossela prima del suo concerto creato apposta per l’Ottantesimo della Liberazione.

Il cantautore, reggiano d’adozione, continua: "I valori della Resistenza ci offrono sempre un orientamento, fanno da bussola. Il mio concerto s’inserisce nel 25 aprile qui a Casa Cervi, che è un luogo non solo della memoria, ma del presente, perché non è un fatto museale questo giorno: la Resistenza, fascismo, antifascismo sono forze vive che operano nella società. Le canzoni sono: ‘Staffetta in bicicletta, visto che siamo a Reggio, per ricordare i nomi incisi nel monumento dedicato alle staffette partigiane di Scandiano, paese dove sono cresciuto. Poi: ‘La crociata dei bambini’ contro la guerra; un altro brano sulla violenza di genere: ‘La cattiva educazione’, alcuni brani della tradizione, propri della Resistenza, come’ Festa d’aprile’, ‘Oltre il ponte’, uno dei miei preferiti, il cui testo è di Italo Calvino; infine, ’Bella ciao’".

Capossela spiega: "Ho scelto venire con un quartetto d’archi, perché questa forma musicale consente di far penetrare in profondità le parole, il 25 aprile è momento di profondità non soltanto di baldoria, il mio concerto è molto ampio prevede tanta musica".

Poi a proposito delle polemiche sulla sobrietà richiesta in omaggio a Papa Francesco, afferma: "Per un cristiano, per un credente, in realtà la morte ha un significato di speranza, di rinascita, lo stesso Papa Francesco ha detto che la vita va celebrata con la gioia, tanto più in una festa che ricorda i valori che mi pare in questo pontificato siano stati proclamati. Sono convinto che sia il miglior modo di santificare e ricordare una figura come Francesco con le canzoni del 25 aprile, che hanno spessissimo a che fare con la pace, l’ingiustizia, con gli ultimi; tutti valori, che, mi sembra, siano stati presenti nel pontificato di Francesco".

Capossela ricorda l’attualità di Ariosto: "Ariosto è di estrema attualità: nel 1522, il gran ducato di Ferrara doveva spendere più soldi per gli armamenti viene tagliata la cultura e Ariosto, il più grande poeta di corte, è impiegato come governatore in Garfagnana. Leggendo le sue lettere si vede il suo tentativo di influire sulla realtà, assicurare i criminali alla giustizia, tagliare dai guai gli ultimi. Si sente molto questo impegno svolto anche con sofferenza per riuscire a incidere nella realtà e questo significa tanto del rapporto che c’è tra intellettuale e potere, tra artista e potere. Nell’Orlando Furioso c’è una straordinaria denuncia contro le armi da fuoco, l’archibugio, che cambia il mondo, il modo di fare la guerra e permette di uccidere a distanza con molta efficacia distruttiva. Aristo denuncia questa cosa e sono due elementi che oggi è bello ricordare".