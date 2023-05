"La Resistenza e l’opposto? Altrettanto validi"

"Io ho massimo rispetto dei valori della Costituzione. Per quel che riguarda tutte le celebrazioni politiche più o meno retroattive, più o meno provocatorie, unilaterali, mi attengo al Governo: non sono qui per raccontare i valori della Resistenza, altrimenti dovrei portare avanti anche altri i valori opposti che sono altrettanto validi". Così Pietro Azzolini, candidato sindaco del lista di centrodestra "Alleanza per San Polo", ha risposto a una domanda sull’attualità dei valori dell’antifascismo di Giorgio Grassi, presidente del circolo Arci Indiomundo, che mercoledì sera ha ospitato nella Sala polivalente di Pontenovo il dibattito conclusivo della campagna elettorale sampolese.

Una risposta inequivocabile che ha chiarito i riferimenti ideali della lista che contende il municipio a Franco Palù, ricandidato dalla lista "San Polo Progetto Comune" e sostenuto tra gli altri da Pd e M5s. I due si sono confrontati per oltre tre ore davanti a una platea gremita, molto vivace e incalzante in un tiratissimo faccia a faccia molto incentrato sulla necessità (non ravvisata da Azzolini) di realizzare con fondi Pnrr una mensa scolastica che possa trasformare le scuole medie in un luogo vissuto dai giovani oltre l’orario scolastico, e su come il Comune abbia richiesto (e ottenuto) fondi pubblici per il progetto.

Punti di contatto tra i programmi delle due liste? Due. In primis la necessità della Diga di Vetto (invaso da 100 milioni di mc). E la realizzazione della tangenziale (usando le compensazioni legate alla costruzione della diga). Per il resto sono state esposte due visioni agli antipodi. Da una parte Azzolini che descrive San Polo come paese degradato, con un commercio locale che langue e le imprese schiacciate dai tributi, in cui mancano fogne, i cui parchi pullulano di malintenzionati e gli anziani sono abbandonati a se stessi, e che annuncia che - in caso di vittoria - gli assessori saranno decisi con i cittadini.

Dall’altra Palù che spiega cosa la sua amministrazione abbia fatto per portare nelle casse del Comune finanziamenti per 8 milioni di euro su progetti di radicale rinnovamento dell’edilizia scolastica, gli accordi con il circolo Fuori Orario per rivitalizzare il Parco Lido (Bilbao), i piani per riqualificare l’area dell’ex Ippodromo, e conferma quasi integralmente la sua giunta per completare i progetti che (causa pandemia) sono slittati.

Un dibattito durissimo e teso in cui Azzolini (esponente di FdI supportato anche da Lega, Fi e ’Cambiamo San Polo’) ha mostrato buona volontà ma di non conoscere il funzionamento della macchina comunale, affermando che il Municipio non solo deve spendere ogni cent chiesto ai cittadini, ma anzi andare in rosso. Palù gli ha ricordato che i Comuni in passivo vengono commissariati automaticamente perché il pareggio di Bilancio è un basilare obbligo di legge.