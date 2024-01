La Resistenza partigiana a Felina nel cortometraggio di Castelli

La comunità di Felina rivive in un cortometraggio i giorni della Resistenza partigiana. Sono iniziate due giorni fa le riprese di "Giro di Vite" di Andrea Castelli: una storia ispirata alle vicende della Resistenza partigiana, che vedrà due giovani donne (Marta Giannini ed Emanuela Ionica) confrontarsi con una prova al limite tra la vita e la morte. Tutto per salvare il proprio paese dall’invasione di un nemico pericoloso e misterioso. Di questo proprio ieri hanno parlato anche a Radionova nel corso del programma radiofonico "New Voices" del progetto "ProgettoMontagnaGiovani" dove i ragazzi hanno intervistato la sceneggiatrice Elisa Teneggi e alcuni dei giovani protagonisti del corto su Felina. La storia racconta che in un paesino di montagna due donne sorvegliano una strada minata, attendono il nemico che viene a invadere per sconfiggerlo una volta per tutte, hanno solo un fucile. L’attesa si protrae, il cattivo arriverà sempre ‘domani’, la paura comincia a mangiare l’anima delle ragazze, che si trovano perseguitate da visioni di fantasmi e domande insidiose: è davvero giusto portare a termine questa missione? La risposta arriverà da un alleato imprevisto. Per risolvere il dilemma bisogna guardare più avanti, nel futuro. Il cortometraggio sarà realizzato in produzione indipendente, supportata da fondi privati. Tra questi concorrerà una campagna crowdfunding, attiva dal 29 ottobre 2023 e fino a gennaio 2024 sul sito di Produzioni dal basso. Ai donatori verrà data la possibilità di figurare tra i produttori del film. Tra le ricompense della campagna, anche la possibilità di partecipare a un’esclusiva proiezione in anteprima, incontrando dal vivo cast e crew, ma anche ricevere un poster originale, ispirato dalla storia di ‘Giro di Vite’ e realizzato da illustratori reggiani.

s. b.