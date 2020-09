La rete ciclabile di Reggio si rifà il look. L’Amministrazione ha investito 780mila euro per la ‘mobilità sostenibile’, avviando il piano di manutenzione tra ciclovie ad alta percorrenza, corsie ciclabili, nonché il tracciamento di ‘case avanzate’ (spazio riservato alle bici, posto davanti alla linea di stop per i veicoli a motore negli incroci con semaforo, foto) e strade a priorità ciclabile (limite di velocità a 30 kmh per i mezzi a motore e divieto per i mezzi pesanti). A tal proposito saranno effettuati lavori per rendere...

La rete ciclabile di Reggio si rifà il look. L’Amministrazione ha investito 780mila euro per la ‘mobilità sostenibile’, avviando il piano di manutenzione tra ciclovie ad alta percorrenza, corsie ciclabili, nonché il tracciamento di ‘case avanzate’ (spazio riservato alle bici, posto davanti alla linea di stop per i veicoli a motore negli incroci con semaforo, foto) e strade a priorità ciclabile (limite di velocità a 30 kmh per i mezzi a motore e divieto per i mezzi pesanti). A tal proposito saranno effettuati lavori per rendere meglio percorribili le piste ciclabili del territorio. Questo l’elenco degli interventi: via Emilia all’Angelo e via Fratelli Cervi, via Emilia Ospizio (da porta San Pietro all’incrocio con via Curie), un tratto del controviale di viale Piave, tutto viale Risorgimento (da piazzale Quarnaro a viale dei Mille), via Martiri della Bettola (dal ponte di San Pellegrino a Baragalla), via Cecati (dalla rotatoria di via Pariati a viale Timavo), via Terrachini (da viale dei Mille a viale del Partigiano), viale Umberto I, viale Magenta e via Gorizia, via Ferrari e via Copernico (Lungocrostolo da via Emilia all’Angelo fino a via XX Settembre), viale Regina Elena e via Fratelli Manfredi fino alla rotatoria del Tondo, via Gramsci (da via Adua alla chiesa di Mancasale), via Veneri e via delle Ortolane, via della Canalina.

"Sono felice di annunciare l’avvio di questi interventi in occasione della settimana europea della mobilità – illustra l’assessore alla mobilità, Carlotta Bonvicini interpellata dal Carlino – Credo sia giunto davvero il momento di cambiare passo e investire sulla cura della città. La rete ciclabile nel nostro comune è già molto vasta (240 km di percorsi, ndr) e va valorizzata, questo è l’inizio di una nuova stagione di cura dei percorsi esistenti. In questi giorni di ripartenza delle scuole abbiamo chiesto ai cittadini di fare uno sforzo e spostarsi con mezzi sostenibili, il Comune fa la sua parte e investe in manutenzione e creazione di percorsi confortevoli, anche su strada".

Infine il Comune aderisce alle iniziative ‘Il Giretto d’Italia’ (venerdì 25 o martedi 29 in caso di maltempo), dedicato agli spostamenti casa-lavoro in bici o micromobilità elettrica, con annesso contest fotografico su Facebook o Instagram utilizzando gli hashtag #Giretto2020 #CNHI per partecipare automaticamente all’estrazione di un premio finale messo a disposizione da Legambiente; vince chi avrà più like) e ‘Bella coincidenza’ (campagna regionale bici+treno). Inoltre saranno messe all’asta online (a prezzi dai 40 ai 70 euro) attraverso un contest creativo, un centinaio di bici recuperate: la gara ci sarà domenica (info: www.laltrababele.it).

