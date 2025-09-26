La ribalta di Aperto Tra sinfonie e Peeping Tom

Un viaggio sonoro dove scrittura e improvvisazione si incontrano alla ricerca di nuovi territori. Il Festival Aperto - questa sera al Teatro Cavallerizza (alle 20,30) - propone il trio di esecutori-compositori Lorenzo Bianchi Hoesch, Fabrizio Cassol e Adèle Viret, impegnati in ’Notes on the memory of notes’: un concerto che sperimenta e attraversa i confini e le culture, mescolando elettronica, sax e violoncello, per dar vita a un’esperienza che da un lato miscela jazz contemporaneo e musica elettronica, dall’altro compie una ricerca di libertà armonica basata su sottili sfumature e colori.

Il bilanciamento fra scrittura e improvvisazione crea una continua interazione fra struttura e spontaneità. Sul palcoscenico: Lorenzo Bianchi Hoesch, Fabrizio Cassol e Adèle Viret. Fabrizio Cassol ha vinto il premio belga Solden Djangon nel 1998. Con il gruppo Aka Moon – nato e chiamato così dopo aver conosciuto il popolo nomade degli Aka durante un viaggio in Africa Centrale nel 1991 – ha studiato, sperimentato e integrato tecniche strumentali provenienti da culture diverse dalla tradizione occidentale. Anche Adèle Viret sperimenta tecniche strumentali provenienti da culture diverse e ha sviluppato un approccio personale al violoncello. Lorenzo Bianchi Hoesch sviluppa un’elettronica largamente basata sul tempo reale, sfuggendo agli approcci elettronici classici.

Domani alle 20.30 e domenica 28 settembre alle 16 al Teatro Municipale Valli la compagnia di danza belga Peeping Tom presenta ’Chroniques’, l’ultima creazione visionaria di Gabriela Carrizo. Cinque straordinari performer si muovono in un paesaggio onirico e sulfureo, corpi umani e non umani attraversano fenomeni fisici, astronomici e biologici, generando metamorfosi poetiche e vertiginose. Intrappolati in un labirinto temporale, i protagonisti si trasformano, si scontrano, cercano l’immortalità. Le loro ‘cronache’ si compongono come visioni frammentate, tra creazione e rovina.

Con ‘Chroniques’ Peeping Tom conferma la sua visione radicale e la sua estetica iperrealista, dando vita a un’opera che sfida i confini tra corpo, spazio e tempo. La collaborazione con gli artisti Lolo & Sosaku intensifica la potenza visiva e sensoriale di un’esperienza scenica fuori dagli schemi, unendo danza, teatro e arti visive. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Municipale Valli e sul sito www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco