La ribellione dei Cpia : "L’accorpamento sarebbe un disastro organizzativo"

Accorpamento delle scuole per ridimensionamento delle autonomie scolastiche. A Reggio, la conferenza provinciale di coordinamento ha espresso parere favorevole per gli accorpamenti dei due Cpia Reggio Sud e Nord, che saranno uniti in uno solo; stessa sorte per i due istituti comprensivi Pertini 1 e Pertini 2. Il Comune di Reggio e la Provincia hanno deciso di non procedere con le delibere degli organi competenti, quindi, di non accorpare nessun istituto.

Dice il dirigente scolastico provinciale, Daniele Cottafavi. "Riteniamo che sia necessario dare compimento a quanto previsto dal decreto 127 del 2023, che prevede che entro quest’anno si completi il percorso di razionalizzazione delle autonomie scolastiche previsto dalla legge. La conferenza provinciale ha formulato un parere. Ora le decisioni competono agli amministratori locali. Il 31 ottobre è scaduto il termine e bisognerà vedere cosa deciderà di fare il Governo".

Ma qual è la realtà reggiana dei Cpia, che pare la più problematica, cosa ne pensano i rispettivi dirigenti? I due Cpia, ad oggi, fra iscritti e in lista d’attesa, contano qualche migliaio di studenti. Luciano Caselli, dirigente del Cpia Reggo Nord, in città, si limita a dire: "Mi attengo alle decisioni delle istituzioni".

Anna Fusco la dirigente del Cpia Reggio Sud (Correggio) insieme alla vicaria e referente per i Comuni, Francesca Vittorelli, afferma: "Se ci sarà un accorpamento, lo diciamo in modo chiaro, sarà un grosso problema, i due Cpia sono realtà completamente diverse. Noi abbiamo 28 sedi, il Cpia di Reggio ne ha 7. Sono tantissime da gestire. L’ansia da parte nostra, per le decisioni che verranno prese, è altissima. Abbiamo tantissime persone in lista d’attesa. Stiamo attivando i corsi finanziati dalla Regione di italiano per gli stranieri e finché ci sono i fondi regionali va bene, quando finiscono non sappiamo come fare. Già ora ci mancano le risorse di organico, abbiamo richieste da parte dei Comuni e quando non le evadiamo, non è perché non vogliamo attivare i corsi: non abbiamo né organico, né risorse per rispondere a tutte le esigenze che ci vengono richieste".

Come un fiume in piena Vittorelli continua: "Ogni docente deve insegnare su due o tre punti di erogazione, che significa più comuni. Ognuno di noi insegna per le 24 previste, nessuno ha ore a disposizione dal proprio monte ore. Se un collega si ammala non possiamo tamponare temporaneamente la situazione". Aggiunge la dirigente, Anna Fusco: "I corsi si tengono dalle 9 del mattino alle 21 di sera per rispondere a tutte le esigenze e i bisogni, relativi alla condizione dei lavoratori di scuola e di lavoro, azione che non che non attua il Cpia di Reggio. Temiamo che, se riuniscono, la situazione si aggravi maggiormente. Il problema è che le persone che hanno bisogno di frequentare corsi di italiano aumentano di giorno in giorno, sono i lavoratori di oggi che diventeranno i nostri futuri datori di lavoro. Alcuni centri non sono nemmeno coperti, nella zona collinare o in montagna, perché non riusciamo. Fra Cpia collaboriamo, realizziamo diverse cose insieme, ma è impensabile unirci anche se lavoriamo per le stesse finalità.

Vittorelli chiede: "Come faremo con una sola segreteria, un solo dirigente, un solo segretario?".

In alto: Anna Fusco e Francesca Vittorelli